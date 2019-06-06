ЗЕ-команда рассказала, лишат ли украинцев субсидий

Советник Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова уверяет, что субсидии на оплату ЖКУ останутся.

В прямом эфире 24 Канала советник Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова пообещала, что украинцев не будут лишать субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за низкого уровня жизни в стране.

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Журналист: "Слуга народа" – это либертарианская интернет-партия. Либертарианство предполагает минимизацию уплаты налогов, что может понравиться людям в Украине, а также отмену субсидий людям, ведь они в течение своей жизни должны позаботиться о своей старости. Так партия "Слуга народа" либеральная или либертарианская?

Венедиктова: Нам надо подождать три дня, когда будет съезд партии (8 июня, – 24 канал). Ведь сейчас мы будем тыкать "пальцем в небо". У нас были выступления наших экспертов по налоговой системе и экономической ситуации.

Мне кажется, что общим термином "либертарианство", которое имеет совершенно разные течения, мы не будем прикрываться. Потому что это упрощает возможность людей говорить о каких-то вещах из "Википедии", а лучше говорить не об этом, а о конкретно нашей программе.

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Журналист: Партия "Слуга народа" народа будет отстаивать то, чтобы у людей были социальные гарантии? Будут предоставляться субсидии?

Венедиктова: Конечно. Мы сейчас без этого не можем обойтись. Как мы можем отказать людям, которые стоят на краю выживания? По налогам так же у нас есть достаточно сложная система. Об этом надо говорить отдельно, поэтому брать все под одну гребенку нельзя.

Журналист: Так налоги все-таки будут в Украине?

Венедиктова: Конечно, налоги будут.

Ранее сообщалось, что Кабмин сократил расходы на выплату субсидий. Правительство сократило расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен. Большую часть средств направили на выплату пенсий.