ЗЕ-команда рассказала, лишат ли украинцев субсидий
В прямом эфире 24 Канала советник Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова пообещала, что украинцев не будут лишать субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за низкого уровня жизни в стране.
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Журналист: "Слуга народа" – это либертарианская интернет-партия. Либертарианство предполагает минимизацию уплаты налогов, что может понравиться людям в Украине, а также отмену субсидий людям, ведь они в течение своей жизни должны позаботиться о своей старости. Так партия "Слуга народа" либеральная или либертарианская?
Венедиктова: Нам надо подождать три дня, когда будет съезд партии (8 июня, – 24 канал). Ведь сейчас мы будем тыкать "пальцем в небо". У нас были выступления наших экспертов по налоговой системе и экономической ситуации.
Мне кажется, что общим термином "либертарианство", которое имеет совершенно разные течения, мы не будем прикрываться. Потому что это упрощает возможность людей говорить о каких-то вещах из "Википедии", а лучше говорить не об этом, а о конкретно нашей программе.
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Журналист: Партия "Слуга народа" народа будет отстаивать то, чтобы у людей были социальные гарантии? Будут предоставляться субсидии?
Венедиктова: Конечно. Мы сейчас без этого не можем обойтись. Как мы можем отказать людям, которые стоят на краю выживания? По налогам так же у нас есть достаточно сложная система. Об этом надо говорить отдельно, поэтому брать все под одну гребенку нельзя.
Журналист: Так налоги все-таки будут в Украине?
Венедиктова: Конечно, налоги будут.
Ранее сообщалось, что Кабмин сократил расходы на выплату субсидий. Правительство сократило расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен. Большую часть средств направили на выплату пенсий.
Полная версия правил
На выплату пенсий направлено 2866,6 миллионов гривен
Этих "растаможенных" денег хватило бы на 38 мес. примерно 3 года. И тут: нате Вам минус 8 млрд с сусидий упёрли, а это ещё порядка 24 мес или 2-х лет пенсий!
На выплату пенсий направлено 2866,6 миллионов гривен. (Январь 2019)
Какая-то неправильная математика получается!!!
1.Субсидии сократили на восемь млрд гривен.Большую часть средств направили на выплату пенсий.
2. Все деньги от растаможки "Евроблях" на пенсии.
Сука, такое чувство, что все китайцы пенсионеры (226 млн.) переехали получать пенсию в Украину!!!