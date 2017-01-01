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Кабмин сократил расходы на выплату субсидий

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Правительство сократило расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен. Большую часть средств направили на выплату пенсий.
Кабмин сократил расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен
Кабмин сократил расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен
Корреспондент.net

Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен. Об этом сообщает правительственный портал. 

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В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 млрд гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 млрд гривен.

Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.

Ранее сообщалось, что в апреле сократилось количество получателей субсидии. Средний размер субсидии увеличился до 409,8 грн.

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, Кабмин Украины, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, субсидии, субсидия, правительство Украины
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