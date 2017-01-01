Кабмин сократил расходы на выплату субсидий
Правительство сократило расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен. Большую часть средств направили на выплату пенсий.
Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на восемь млрд гривен. Об этом сообщает правительственный портал.
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В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 млрд гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 млрд гривен.
Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.
Ранее сообщалось, что в апреле сократилось количество получателей субсидии. Средний размер субсидии увеличился до 409,8 грн.
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