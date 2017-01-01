Назначение пенсии за выслугу лет не будут привязывать к возрасту - КСУ

Суд отменил привязку возраста к назначению пенсии за выслугу лет учителей, врачей и артистов.

К возрасту не будут привязывать назначение пенсии за выслугу лет flickr.com

Конституционный суд Украины рассмотрел представление народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона Украины "О пенсионном обеспечении", а также отдельных положений законов Украины о пенсионном обеспечении для отдельных категорий лиц и принял решение признать незаконным Установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет, передает ТСН.

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"Этим решением Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (есть неконституционными), положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 закона Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года №1788-ХІІ с изменениями", - говориться в сообщении.

Закон предусматривает, в частности, дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет до достижения возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.

Также, Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

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Эта норма касается о работ, которые имеют непосредственное влияние на здоровье работника и могут привести к потери профессиональной трудоспособности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, а следовательно - к невозможности эффективно выполнять работу без ущерба для собственного здоровья и безопасности окружающих.

"Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет", - подчеркнули в Конституционном суде.

В Конституционном суде уверены, что установление в качестве дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет до достижения возраста 50 лет и 55 лет нивелирует сущность права на социальную защиту.

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Также, в КС считают, что повышение на 5 лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишают этих лиц права на соцзащиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.

Конституционный суд установил решение обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Ранее сообщалось, что вместо отделений Пенсионный фонд будет принимать онлайн. ПФ хочет отказаться от приема бумажных заявлений, а оставить только электронные.