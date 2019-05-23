Вместо отделений Пенсионный фонд будет принимать онлайн

ПФ хочет отказаться от приема бумажных заявлений, а оставить только электронные.

На заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения говорилось о том, что продолжается третий этап реорганизации органов ПФУ, который предусматривает оптимизацию кадров и централизацию функций на уровне главных управлений Фонда, передает Сегодня.

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В качестве оптимизации, по словам экспертов, отделения Фонда ликвидируют только как самостоятельные юридические единицы. После реорганизации большинство инспекторов продолжат вести прием граждан по старым адресам. Однако подчиняться они будут не начальнику территориального управления, а руководителю Главного управления.

Как рассказал на круглом столе в профильном комитете ВР глава правления ПФУ Евгений Капинус, на 1 января 2019 года реорганизация прошла в 8 регионах. В марте началась централизация в 15 других главных управлениях. Там также обещают не упразднять отделения, в которых сотрудники загружены работой на 100%.

Более того, Пенсионный фонд в рамках реорганизации начал открывать отдаленные рабочие места для сотрудников Фонда, в том числе в ОТГ, жители которых раньше вынуждены были ехать в райцентр, чтобы попасть на прием к инспектору по пенсионным делам.

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Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова считает, что в последние три года в работе Пенсионного фонда произошло много позитивных изменений.

"Принята Кабинетом министров и выполняется Стратегия развития ПФУ, создана централизованная информационная платформа с возможностями создания "личного кабинета" для каждого гражданина, работает колл-центр.

Сокращение штата как следствие изменение внутренних процедур на более модерновые" Галина Третьякова также считает правильным шагом. Но вместе с тем обращает внимание, что существуют "тенденции насчет ликвидации ПФУ без создания альтернативных механизмов обслуживания пенсионеров.

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Они должны, когда что-то сокращают, создать структуру, которая будет обслуживать граждан, предоставлять public services, общественные услуги, который притом должны быть более качественные, чем раньше", – подчеркивает Галина Третьякова.

Некоторые шаги уже осуществили, например, создание информационного портала, который дает пенсионерам возможность задать вопрос, получить справку или информацию дистанционно, не приходя в отделение. Также пенсионеры могут получить консультацию по телефону в колл-центре вместо того, чтобы идти в отделение.

"Кстати, после создания централизованной системы пенсионных дел не обязательно приходить в свое отделение по месту регистрации. В связи с тем, что создана централизованная система, мы отменили в законодательстве норму, что человек должен общаться исключительно со своим районным отделением. Вы можете обслуживаться в том отделении, где вам удобно", – говорит она.

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Одним из направлений реорганизации работы Пенсионного фонда является цифровизация и диджитализация. Так, в настоящее время пенсионные дела оцифрованы. Именно благодаря этому пенсионер теперь имеет возможность обратиться в любое отделение Пенсионного фонда, а не только по месту регистрации.

Также,планируется дальнейшее усовершенствование портала пенсионных услуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua.

В "Стратегии модернизации и развития пенсионного фонда Украины на период до 2020 года" также записан пункт о внедрении технологии индивидуально-массового электронного информирования граждан по вопросам пенсионного обеспечения. Уже сейчас пенсионеры могут записаться к инспектору ПФУ по интернету, в электронной очереди.

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Они также могут получать извещения о назначении пенсии, об изменении ее размера после перерасчета в виде СМС-сообщений на мобильный телефон (а к 2020 году предполагается таким образом информировать пенсионеров о каждом изменении пенсионных выплат). А в дальнейшем работу с людьми планируется все больше и больше переводить в дистанционный режим.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд хочет закрыть отделения по всей территории Украины. ПФ хочет оставить только главные управления на уровне областей.