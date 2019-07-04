Укртрансгазу установили новые тарифы

Нацкомиссия повысила тарифы Укртрансгаза на услуги по закачке и отбору газа в подземных хранилищах.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила новые тарифы для АО Укртрансгаз на услуги хранения газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Укртрансгаз информирует об одобрении регулятором (НКРЭКУ) проекта постановления о пересмотре тарифов на услуги по закачке и отбору природного газа в подземных хранилищах. Документ предусматривает установление тарифа на закачку в размере 93,3 грн/1 тыс. куб. м в сутки (без НДС), а на отбор - 97,2 грн/1 тыс. куб. м в сутки (без НДС)", - указали в АО.

При этом, как отмечается, тариф на услуги по хранению останется без изменений - 0,172 грн/1 тыс. куб. м в сутки.

Тарифы устанавливаются с 1 августа 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем опубликования постановления в официальном печатном издании - газете Урядовый курьер.

Расчет действующих тарифов, как отмечается, осуществлен с учетом корректировки годовой плановой тарифной выручки Укртрансгаза.

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"Однако, увеличение тарифов оператора газохранилищ не решает основных проблемных аспектов, которые приводят к дефициту средств и ставят под угрозу бесперебойную работу Укртрансгаза. Основными источниками, которые сформировали критический дефицит ликвидности компании, являются экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, принятые НКРЭКУ в конце 2018 года, и неурегулировання проблема с несанкционированными отборами газа из ГТС", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что Укртрансгаз передал ГТС в эксплуатацию своей "дочке". Анбандлинг (отделения функции транспортировки) близится к концу.