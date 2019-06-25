За долги уже в конце недели могут отключить 13 областей от газа – СМИ

Украинскую газовую трубу могут перекрыть задолго до окончания договора о транзите с Россией.

Укртрансгаз заявил о том, что ГТС рискует остановиться уже в самое ближайшее время, если Нафтогаз не выплатит долги в ближайшее время, передает Страна. Таким образом половина украинцев может остаться без газа.

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"12 аукционов на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубических метров газа и ожидаемой стоимостью 5,72 млрд гривен без НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не дал тендерных предложений.

Вероятная причина - дефицит средств Укртрансгаза и как следствие - несвоевременные расчеты с контрагентами", - говорится в сообщении на официальном сайте Укртрансгаза.

Долг Нафтогаза уже составил 4,1 млрд гривен. Издание выражает мнение, что на самом деле проблемы Укртрансгаза с деньгами обозначают готовящееся банкротство ГТС, полную потерю транзита российского газа, на котором Украина зарабатывает 3 млрд долларов в год, и перспективы остаться без газа уже с 1 января 2020 года, что в разгар отопительного сезона будет более ощутимо, чем сейчас, когда за окном тридцатиградусная жара.

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На данный момент запас газа в подземных хранилищах на технические цели Укртрансгаза составляет 152 млн кубов, тогда как на месяц нужно не менее 240 млн.

"Несколько поставщиков готовы в июне-августе поставить Укртрансгазу 190 млн кубических метров газа по действующим контрактам, но только при условии оплаты долга за предыдущие периоды.

При этом потребности в газе для обеспечения работы технологического оборудовании, собственных потребностей и балансирования системы в июне-августе составит около 720 млн кубометров", - говориться в сообщении компании.

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То есть, даже если газ будет в подземных хранилищах, то доставить его не получится из-за того, что необходимое оборудование и системы попросту остановятся.

Еще 14 июня Укртрансгаз сообщил о надвигающемся ЧП НКРЭКУ, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и СНБО. Пока отреагировала только Госслужба по чрезвычайным ситуациям, признав, что ситуация действительно угрожающая - ее квалифицировали как ЧС техногенного характера (код 10800 - ЧС вследствие аварии на системах жизнеобеспечения).

Согласно протоколу ГосЧС (который во многом базируется на отчете Укртрансгаза), уже с конца июня стоит ожидать следующих последствий:

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уменьшиться прием газа от украинских добытчиков - с 56 млн до 39 млн кубов в сутки. Во-вторых, сократиться закачка импортного газа в трубу - с 55 млрд до 25 млн кубов;

закачка газа в подземные хранилища уменьшится с 75 млн до 34 млн кубов.

То есть, потребителей, подключенных к магистральным газопроводам Союз, УПУ, Прогресс, ЕККР, АТИ, КАЧБ, попросту отрежут от газа. Эти газопроводы приходят по территориям Харьковской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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В ГосЧС прогнозирует, что отключение газа грозит населению, бюджетным учреждениям, предприятиям теплокоммунэнерго, а также металлургическим и химическим предприятиям.

"Больше всего пострадает именно промышленность, которая летом является основным потребителем газа", - говорит экономист Алексей Кущ.

Также сократится транзит газа в Европу и Молдову с 290 млн до 115 млн кубов в сутки, то есть, Украина сорвет свои газовые обязательства перед ЕС, что чревато масштабным газовым скандалом.

Ранее сообщалось, что запасы газа в ПХГ Украины превысили 13 млрд кубов. В Украину за сутки поступило из Европы более 53 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.