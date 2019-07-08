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Коболев ответил на угрозы Гройсмана увольнением

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Нафтогаз не намерен отзывать иск по поводу размера выплат дивидендов, которые планируют потратить на закупку газа.
Коболев говорит, что готов потерять работу ради выполнения плана по закачке газа
Коболев говорит, что готов потерять работу ради выполнения плана по закачке газа
Корреспондент.net

Нафтогаз использует средства от дивидендов, которые требует заплатить Кабмин, на закупку газа для отопительного сезона. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев, комментируя очередную угрозу премьер-министра Владимира Гройсмана отправить его в отставку, если НАК не отзовет судебный иск. 

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Как известно, суд разрешил Нафтогазу выплатить 30% дивидентов вместо 90%, как требует Кабмин.

Коболев отметил, что Нафтогаз стоит перед выбором: либо заплатить дивиденды (плюс 60% к 30%, которые компания уже выплатила), либо отсрочить выплату дополнительных дивидендов, но закачать необходимые объемы газа. Нафтогаз выбрал второй путь, написал он в Facebook.

Компания также работает над привлечением дополнительных средств на внешнем рынке. Она пыталась выйти на рынок еврооблигаций в мае, но не получила разрешения профильных министерств, напомнил Коболев. Снова выйти на рынок, при наличии разрешения, НАК может на следующей неделе. "Если на одной чаше весов вопрос моего персонального контракта, а на другой - безопасность граждан, я выбираю последнее", - заявил глава Нафтогаза. 

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"Только накопив в хранилищах около 20 млрд куб. м., мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с Газпромом. Я несу за это ответственность как руководитель государственной компании и как гражданин Украины", - написал Коболев. 

Он сообщил, что сейчас в хранилищах Украины 13,8 млрд куб. м газа. Таким образом, за 100 дней необходимо закачать больше 6 млрд куб. м, а для этого нужны средства.

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Теги: Нафтогаз, Кабмин Украины, дивиденды, Владимир Гройсман, Андрей Коболев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.07.2019, 12:55
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гость
Віддай свою премію і будуть кошти . Уйлбок
гость  (аноним)  08.07.2019, 12:51
Оценка:  0
гость
Так ти кобила вже зажрався бабакими тобі ще мало. Там тобі будуть не потрібно мразь
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