Нафтогаз разместил еврооблигации на $1 млрд

Деньги за размещенные евробонды в компании ожидают уже через неделю, заявил Андрей Коболев.

НАК Нафтогаз Украины разместила трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на EUR600 млн. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

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Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%.

"Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", - подытожил он.

Коболев подчеркнул, что суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил один млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Украина может уменьшить потребление газа. Программой "теплые кредиты" уже воспользовались примерно 650 тысяч домохозяйств, отметил вице-премьер Геннадий Зубко.