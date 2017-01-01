Гройсман не уволил Коболева несмотря на то, что иск не отозвали

Место председателя Нафтогаза осталось за Андреем Коболевым.

Андрея Коболева не уволили несмотря на то, что Нафтогаз не отозвал иск пресс-служба Нафтогаз

Несмотря на угрозы, Кабинет министров не уволил председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за то, что компания не отозвала судебный иск.

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Об этом сообщили Украинские новости со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что до этого, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин примет решение об увольнении Коболева на заседании правительства 10 июля, если Нафтогаз не отзовет судебный иск, которым было приостановлено правительственное постановление, которое устанавливает для Нафтогаз 90% норматив уплаты дивидендов.

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"Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю поручить министерствам, в координации которых Нафтогаз, Турбоатом, кажется, еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей", - сказал Гройсман на заседании Кабмина 5 июля.

Ранее сообщалось, что Коболев ответил на угрозы Гройсмана увольнением. Нафтогаз не намерен отзывать иск по поводу размера выплат дивидендов, которые планируют потратить на закупку газа.