НБУ выиграл в Верховном суде в споре с компанией Коломойского

Имущественные поручители по кредитам рефинансирования ПриватБанка пытаются в судах расторгнуть ипотечные договора, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств.

Верховный суд встал на сторону НБУ и Привата в споре со связанной с Коломойским компанией depositphotos.com

Верховный суд поддержал позицию Нацбанка в споре с компанией бизнесмена Игоря Коломойского Эрлан о расторжении ипотечного договора с Национальным банком. Об этом сообщила пресс-служба НБУ вечером в четверг, 18 июля.

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"Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Игорю Коломойскому ЧАО Эрлан (ТМ Биола), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним", – говорится в сообщении.

Согласно с ним, ЧАО Эрлан предоставило НБУ под залог имущество стоимостью 3 млрд гривен в качестве обеспечения кредита рефинансирования, предоставленного ПриватБанку до национализации. Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал банка, произошло существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Нацбанк) и должник (ПриватБанк) объединились в одном лице. Читай также: Суд отменил арест с 415 объектов недвижимости Коломойского По мнению НБУ, важность этого решения заключается в том, что Верховный суд сформировал судебную практику по этой категории дел, так как сейчас имущественные поручители по кредитам рефинансирования ПриватБанка пытаются в судах расторгнуть ипотечные договора, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств.

"В целом, суды первой и апелляционной инстанций уже приняли более 50 судебных решений в пользу Национального банка, вступивших в силу. Однако решение Большой палаты Верховного суда от 2 июля является первым в этой категории дел, принятых в пользу НБУ судом высшей инстанции, которое не подлежит обжалованию", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

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Нацбанк напоминает, что в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем ПриватБанка, в счет обеспечения погашения пяти кредитов рефинансирования, полученных финучреждением за период 2008-2014гг, заключил с НБУ договора поручительства и фактически взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Нацбанком, которая на сегодняшний день составляет 9,2 млрд гривен.

"Коломойский не выполнил ни одного из этих обязательств перед Национальным банком", – подчеркивает НБУ в релизе.

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Согласно с ним, в 2018 году Нацбанк подал четыре иска в Хозсуд Днепропетровской области и иск в Суд первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария) против Коломойского с целью взыскания этой задолженности.

Верховный суд 19 марта 2019 года удовлетворил кассационные жалобы НБУ, отменив решения нижестоящих судов о возвращении исковых заявлений Нацбанка. В результате Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о взыскании денежных средств с Коломойского.

Ранее сообщалось, что в решении Хозяйственного суда Киева говорится о том, что суду нужны доказательства, подтверждающие, что у Приватбанка был нулевой или отрицательный капитал на момент заключения договора купли-продажи его акций между бывшими акционерами и государством.