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Зять Медведчука ведет бизнес с миллионером из РФ – СМИ

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Виктор Медведчук является одним из лидеров партии Оппозиционная платформа – За жизнь.
Один из глав Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук
Один из глав Оппозиционной платформы - За жизнь Виктор Медведчук
facebook.com/tyzhdenUA

Зять лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука Андрей Рюмин наладил совместный бизнес с российским миллионером Павлом Те, передает радио Свобода. 

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По данным журналистов, в ноябре 2018 года Рюмин стал соучредителем компании Прайм-Инвест, которая осуществляет операции с недвижимостью в Москве. На данный момент, половину фирмы контролирует зять Медведчука, другую половину – бизнесмен-застройщик Павел Те, его сын Герман Те, Валентина Становова и Михаил Хвесько.

Последние четверо являются руководителями строительного холдинга Capital Group, причем Павел Те занимает там должность председателя совета директоров. А кроме того, Павел Те входит в список 500 самых богатых людей России.

Capital Group специализируется на строительстве комплексов, другой жилой и коммерческой недвижимости в Москве. Компания известна с 1990-х годов и является одним из лидеров в своей отрасли. 

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Андрей Рюмин, согласно российского реестра юридических лиц, до последнего времени имел интерес в энергетических компаниях, в частности был генеральным директором "Ленэнерго" - одной из крупнейших распределительно-сетевых компаний РФ, которая является оператором электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Андрей Рюмин и дочь Виктора Медведчука Ирина поженились в 2006 году. Тогда же российские СМИ сообщали, что Ирина Медведчук имеет квартиру в доме, где проживают руководители Газпрома.

Зять Медведчука стал бизнес-партнером российского миллионера Павла Те
Зять Медведчука стал бизнес-партнером российского миллионера Павла Те
Радио Свобода

Ранее сообщалось, что Оксана Марченко теперь владеет 61% акций нефтяного бизнеса в РФ. Жена Виктора Медведчука контролирует 61% российской компании "НЗНП Трейд".

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Теги: Виктор Медведчук, Андрей Рюмин, Павел Те, бизнес в России, Украина и Россия, конфликт Украины и России, война на Донбассе, Оппозиционная платформа
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Комментариев (1)
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ВАТА_FUCK    19.07.2019, 14:38
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
"Виктор Медведчук является одним из лидеров партии Оппозиционная платформа – За жизнь."
Не лидер, а собственник!
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