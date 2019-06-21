ТОП-чиновники Украины летали на день рождения Фирташа в Вене – видео

На празднике для гостей пела Таисия Повалий.

Суркиса могут экстрадировать в США уже в начале июля Скриншот из видео

Празднование в Вене дня рождения олигарха Дмитрия Фирташа 2 мая 2019 года посетили влиятельные украинские политики и бизнесмены, среди которых народные депутаты Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Иван Мирный, Михаил Папиев, Иван Фурсин и бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы.

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Об этом говорится в расследовании Команда Фи программы Схемы: коррупция в деталях.

Праздновали в центре австрийской столицы в ресторане Il Melograno, который находится в 20 минутах от венского дома Фирташа.

Мероприятие находилось под многочисленной охраной, а гостей развлекала певица Таисия Повалий , которая, к слову, была депутатом от Партии Регионов.

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На день рождения Фирташа прилетели нардеп и глава пророссийской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко . бывший руководитель охраны Фирташа и один из парламентариев, голосовавших за так называемые “законы 16 января“, Иван Мирный . Сейчас он депутат от Оппозиционного блока.

Юрий Бойко посещал Фирташа на дне рождении в Вене Радио Свобода

Также депутат Оппоблока Михаил Папиев , экс-глава Черновицкой ОГА, депутат от Воли народа Иван Фурсин , братья-бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы , и даже экс-глава АП Януковича, член Оппоблока Сергей Левочкин посетили мероприятие.

Иван Фурсин посещал Фирташа на дне рождении в Вене Радио Свобода

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“Мы гордимся нашей дружбой, мы гордимся дружбой наших детей. И я вам скажу с большим уважением к той ситуации, в которой сейчас оказался Дмитрий Фирташ“, - прокомментировал Григорий Суркис.

Бизнесмен также выразил надежду на то, что при президенте Владимира Зеленского Фирташ сможет вернуться на родину:

“Я считаю, что это большой шанс для Украины - потому что господин Зеленский, который избран президентом Украины, получив 73% голосов, возможно, сделает все для того, чтобы такие люди, как Дмитрий Фирташ, служили Украине и имели возможность быть в своей семье, вернуться в Украину и вместе со всеми сделать так, чтобы страна была единственная“.

Григорий Суркис посещал Фирташа на дне рождении в Вене Радио Свобода

После праздника журналисты взяли комментарий у посетителей. Юрий Бойко заверил, что “у них ничего нет, кроме дружеских отношений“, а на вопрос о финансировании их политсилы отметил: “Все, кто финансировал нашу кампанию на выборах президента Украины - они отражены в декларациях, их проверила НАПК, и, насколько я знаю, особых вопросов там не было“.

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Михаил Папиев тоже объяснил свой приезд в столицу Австрии дружескими отношениями с Фирташем: “У меня дружеские отношения с Дмитрием Васильевичем Фирташем, вы это знаете. И они еще с прошлого века, с 80-х годов. Мы в Черновцах познакомились. В политике как товарищ он дает мне советы, и те советы, в абсолютном большинстве своем, являются подходящими. Я их учитываю“.

Михаил Папиев посещал Фирташа на дне рождении в Вене Радио Свобода

Отмечается, что Дмитрий Фирташ уже шестой год вынужденно находится в Австрии, пытаясь избежать экстрадиции в США.

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В Америке олигарха подозревают в попытке подкупа чиновников Индии. Речь шла о получении там лицензии на добычу сырья - титановой руды. А уже готовую продукцию на ее основе Фирташ планировал продавать американской компании “Боинг“. Защита олигарха все обвинения отвергает.

25 июня Верховный суд Австрии должен объявить решение об экстрадиции Фирташа. Поэтому олигарха могут доставить в США уже в начале июля.

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