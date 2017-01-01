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Антонов возобновляет сотрудничество с Кубой

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Украинский авиаконцерн возвращается к обслуживанию шести самолетов Ан-158 кубинского авиаперевозчика.
Украинский Ан-158
Украинский Ан-158
antonov.com

Госпредприятие Антонов возвращается к обслуживанию шести региональных реактивных пассажирских самолетов кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия в пятницу, 19 июля. 

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Исходя из условий договора с лизинговой компанией South American Aircraft Leasing S.A. (SAAL), Панама, на первом этапе специалисты предприятия уже проводят оценку технического состояния всех самолетов Ан-158 кубинского авиаперевозчика. После завершения этих работ начнется второй этап по восстановлению летной годности шести самолетов.

По результатам этого этапа, будет сформирована "техническая аптечка" - склад запчастей, который поможет в бесперебойной эксплуатации этих самолетов. Первые два Ан-158 планируется восстановить в первом квартале 2020 года. 

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Антонов напоминают, что поставки самолетов Ан-158 на Кубу начались в апреле 2013 года. Шестая машина была передана заказчику в 2015 году. Срок гарантийных обязательств украинской компании закончился в 2017 году. Сейчас сотрудничество возобновляется.

Ранее сообщалось, что МВД Украины купит 13 самолетов Ан-178 украинского производства.

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Теги: авиация, самолет, Куба, Антонов
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