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Дело Привата: суд Лондона рассматривает апелляцию

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Суд в Лондоне начинает рассмотрение апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами, сообщают СМИ.
Слушания будут длиться около пяти дней
Слушания будут длиться около пяти дней
depositphotos.com

Апелляционный суд Англии и Уэльса начинает в понедельник рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение первой инстанции о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник, знакомый с ходом дела. 

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"Слушания будут длиться около пяти дней", – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что основным предметом рассмотрения будет обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

Источник уточнил, что решение апелляционного суда ожидается в сентябре-начале октября, хотя существует вероятность, что оно будет оглашено и в конце слушаний.

Ранее сообщалось, что НБУ выиграл в Верховном суде в споре с компанией Коломойского. Имущественные поручители по кредитам рефинансирования ПриватБанка пытаются в судах расторгнуть ипотечные договора, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств.

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Теги: Британия, суд, Лондон, Коломойский, ПриватБанк, Великобритания, Приватбанк новости
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