Дело Привата: суд Лондона рассматривает апелляцию
Апелляционный суд Англии и Уэльса начинает в понедельник рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение первой инстанции о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник, знакомый с ходом дела.
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"Слушания будут длиться около пяти дней", – сказал он.
Собеседник агентства отметил, что основным предметом рассмотрения будет обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.
Источник уточнил, что решение апелляционного суда ожидается в сентябре-начале октября, хотя существует вероятность, что оно будет оглашено и в конце слушаний.
Ранее сообщалось, что НБУ выиграл в Верховном суде в споре с компанией Коломойского. Имущественные поручители по кредитам рефинансирования ПриватБанка пытаются в судах расторгнуть ипотечные договора, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств.
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