Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укрнафта озвучила сумму убытков из-за протестов

Комментариев: 1
Число закрытых скважин достигло девяти. Протестующие перекрыли единственную подъездную дорогу к объектам.
Укрнафта не может вывозить добытую нефть
Укрнафта не может вывозить добытую нефть
Getty Images

Компания Укрнафта в результате остановки работы девяти скважин в Ивано-Франковской области из-за перекрытия подъездного пути уже понесла убытки в размере 1,5 млн гривен. Об этом сообщило УНН со ссылкой на пресс-службу компании в пятницу, 26 июля. 

Читай также: В Украине ускорилось падение цен на автогаз

"С начала остановки компания ориентировочно недополучила 100 т нефти и 60 тыс. кубометров газа. Соответственно на сегодня сумма убытков составляет около 1,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 июля одна из бригад цеха капитального и подземного ремонта скважин, которая работает на местных месторождениях, вышла в простой. Это означает, что 14 рабочих получают только половину надлежащего заработка, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что темпы добычи газа в Украине выросли почти в полтора раза. За пять месяцев 2019 года добыча газа выросла на 3,34%, тогда как за прошлый год на 2,4%.

Поделись:
Теги: нефть, протесты, Прикарпатье, протест, Укрнафта, убытки, акции протеста, добыча нефти, Ивано-Франковская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  29.07.2019, 11:48
Оценка:  0
гость
Во всём зе виноват! Или всё-таки пу?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь