Укрнафта озвучила сумму убытков из-за протестов

Число закрытых скважин достигло девяти. Протестующие перекрыли единственную подъездную дорогу к объектам.

Компания Укрнафта в результате остановки работы девяти скважин в Ивано-Франковской области из-за перекрытия подъездного пути уже понесла убытки в размере 1,5 млн гривен. Об этом сообщило УНН со ссылкой на пресс-службу компании в пятницу, 26 июля.

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"С начала остановки компания ориентировочно недополучила 100 т нефти и 60 тыс. кубометров газа. Соответственно на сегодня сумма убытков составляет около 1,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 июля одна из бригад цеха капитального и подземного ремонта скважин, которая работает на местных месторождениях, вышла в простой. Это означает, что 14 рабочих получают только половину надлежащего заработка, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что темпы добычи газа в Украине выросли почти в полтора раза. За пять месяцев 2019 года добыча газа выросла на 3,34%, тогда как за прошлый год на 2,4%.