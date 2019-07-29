В Украине оценили запасы урана

Подтвержденные запасы урановой руды в Украине составляют около 270 тысяч тонн, в целом запасы оцениваются вдвое больше.

Запасы урановых руд в Украине составляют около 560 тысяч тонн, а подтвержденные запасы - 270 тысяч тонн. Об этом заявил соучредитель компании Атомные энергетические системы Украины Геннадий Буткевич в интервью изданию Цензор.НЕТ.

Читай также: На Южно-Украинской АЭС на полгода отключили энергоблок

"Украина несметно богата, наши недра не освоены и даже не разведаны. По расчетным оценкам ученых, запасы полезных ископаемых у нас - это примерно 12-15 трлн долларов. Все это лежит в земле, как в сейфе, и чтобы этим воспользоваться, необходима инфраструктура и стратегия", - рассказал Буткевич.

По его словам, АЭСУ также получила возможность добывать и другие полезные ископаемые, необходимые для производства ядерного топлива.

"Наша компания приобрела на аукционах лицензии на целый ряд месторождений в Украине. Это цирконий, бериллий, титан, уран, графит… Мы хотим обеспечить полный цикл добычи полезных ископаемых для ядерной энергетики", - отметил Буткевич.

Читай также: На Луганской ТЭС топлива осталось на четыре дня

Также, соучредитель АЭСУ отметил ухудшение системы производства составляющих ядерного топлива.

"Добыча урана за последние несколько лет упала с 1200 тонн до 600 тонн в год. При том, что потребности Украины сегодня составляют около 2500 тонн урана в год. Падение производства продолжается, зависимость от импорта растет. Нужно привлекать крупные инвестиции для добычи, а государственное предприятие это сделать не может", - заявил Буткевич.

Отметим, АЭСУ намерена добывать до 200 тонн урана в год на четырех месторождениях, лицензии на которые компания получила в 2017 году.

Ранее сообщалось, что на ЧАЭС запустили завод по переработке радиоактивных отходов. В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы.