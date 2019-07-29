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В Украине оценили запасы урана

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Подтвержденные запасы урановой руды в Украине составляют около 270 тысяч тонн, в целом запасы оцениваются вдвое больше.
В Украине планируют наладить производство ядерного топлива
В Украине планируют наладить производство ядерного топлива
Getty Images

Запасы урановых руд в Украине составляют около 560 тысяч тонн, а подтвержденные запасы - 270 тысяч тонн. Об этом заявил соучредитель компании Атомные энергетические системы Украины Геннадий Буткевич в интервью изданию Цензор.НЕТ

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"Украина несметно богата, наши недра не освоены и даже не разведаны. По расчетным оценкам ученых, запасы полезных ископаемых у нас - это примерно 12-15 трлн долларов. Все это лежит в земле, как в сейфе, и чтобы этим воспользоваться, необходима инфраструктура и стратегия", - рассказал Буткевич.

По его словам, АЭСУ также получила возможность добывать и другие полезные ископаемые, необходимые для производства ядерного топлива.

"Наша компания приобрела на аукционах лицензии на целый ряд месторождений в Украине. Это цирконий, бериллий, титан, уран, графит… Мы хотим обеспечить полный цикл добычи полезных ископаемых для ядерной энергетики", - отметил Буткевич. 

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Также, соучредитель АЭСУ отметил ухудшение системы производства составляющих ядерного топлива.

"Добыча урана за последние несколько лет упала с 1200 тонн до 600 тонн в год. При том, что потребности Украины сегодня составляют около 2500 тонн урана в год. Падение производства продолжается, зависимость от импорта растет. Нужно привлекать крупные инвестиции для добычи, а государственное предприятие это сделать не может", - заявил Буткевич.

Отметим, АЭСУ намерена добывать до 200 тонн урана в год на четырех месторождениях, лицензии на которые компания получила в 2017 году.

Ранее сообщалось, что на ЧАЭС запустили завод по переработке радиоактивных отходов. В процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий и в результате путем цементирования превращаются в твердые радиоактивные отходы.

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Теги: уран, промышленность, полезные ископаемые, ядерная энергетика, месторождение
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Комментариев (5)
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Michael2811    29.07.2019, 16:13
Оценка:  -3
Michael2811
Ну и что??? Есть в Украине и газ,и уголь,и умные ребята.....А что толку?????Покупаете за бешенные деньги себе в убыток! И кто Вас назовёт умными???????
ВыВсеВрети    29.07.2019, 16:20
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
номер 2811, ты всех убедил!...)))))))
самый умный ты, и только ты!...)))))))
в стране советов все разбираются а политике, в медицине, и в футболе!...
Michael2811    29.07.2019, 16:49
Оценка:  -1
Michael2811
Против фактов не попрёшь!!!!! Ктичи Сугс и прыгай.....Так вся кугутня из твоей деревни поступает!!!!
Michael2811    29.07.2019, 16:50
Оценка:  -1
Michael2811
И кто сказал что я умный??? Я простой парень....Хоть давно уже и не парень.
ВАТА_FUCK    29.07.2019, 17:01
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Michael2811 Милая, главное что на бомбу урана хватит! И до мАсквы долетит!
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