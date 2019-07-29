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Meizu на грани краха: увольняет работников и закрывает магазины

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Известия о проблемах в компании не новы, но последние новости указывают, что компания может и вовсе закрыться.
В компании Meizu сократили штат и закрыли торговые точки
В компании Meizu сократили штат и закрыли торговые точки
GSMArena

Компания Meizu провела очередную волну сокращений, а также закрыла почти все торговые точки в попытке оптимизировать расходы. Об этом сообщает портал Gizmochina в понедельник, 29 июля. 

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Сокращения в основном затронули маркетинговый отдел. С начала же года штат производителя сократился на треть, и сейчас в компании работает до одной тысячи сотрудников. В рамках сокращения операционных расходов компания также закрыла практически все розничные магазины. - в 2016 году их было больше 2700, теперь осталось всего 5 в одной китайской провинции.

В этом месяце Meizu лишилась двух ключевых лидеров. В начале месяца в отставку подал соучредитель и вице-президент Ли Нан. Вслед за ним компанию Meizu покинул ведущий разработчик Хун Ханьшен, отвечающий за разработку оболочки Flyme OS.

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Предыдущие сообщения указывали, что бизнес Meizu начал разваливаться после возвращения в компанию основателя Хуана Чжана, который в 2017 году провел масштабную реструктуризацию, разделив компанию на три отдельных бренда (Meizu, Blue Charm и Flyme).

В отличие от Sony, LG и HTC, кроме смартфонов, у Meizu больше нет никаких существенных источников дохода. Сможет ли компания, которая в прошлом году отметила свое 15-летие на рынке, пережить кризис, пока неясно.

Ранее сообщалось, что китайские смартфоны вытесняют IPhone: какие телефоны выбирают украинцы. Какие модели выбирают украинцы и сколько за них платят.

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Теги: увольнение, крах, сокращение, meizu
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