Газпром должен Нафтогазу больше $2,84 млрд

В Нафтогазе заявили, что Газпром является самым большим должником компании, а также напомнили, что скоро грядет новое решение арбитража по контракту на $12 млрд.

НАК Нафтогаз Украины заявил, что Газпром должен украинской компании уже более 2,84 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в понедельник, 19 августа.

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“Государственная компания Кремля Газпром является крупнейшим должником Нафтогаза. Газпром должен нам уже более 2,84 млрд долл. А на горизонте маячит очередной арбитраж по транзитному контракту еще на 12 млрд долл.“, - сказано в сообщении.

Кроме того, НАК требует от России 5,2 млрд долл. возмещения за захваченные активы в Крыму.

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“Это больше чем совокупный долг Грузии, Молдовы и Армении перед РФ. Напомним, арбитраж рассматривает дела в несколько этапов. Первый - выясняет, является ли этот вопрос в его компетенции. Второй этап - действительно ли Россия должна быть ответчиком и, наконец, перешли к заключительному этапу - определение суммы компенсации. Просим Суд обязать Россию выплатить 5,2 млрд долл.“, - отметили в Нафтогазе.

Также cообщалось, что в НАК назвали сумму арестованных активов Газпрома.

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