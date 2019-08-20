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Газпром должен Нафтогазу больше $2,84 млрд

Комментариев: 3
В Нафтогазе заявили, что Газпром является самым большим должником компании, а также напомнили, что скоро грядет новое решение арбитража по контракту на $12 млрд.
Нафтогаз напомнил Газпрому про миллиардный долг
Нафтогаз напомнил Газпрому про миллиардный долг
Reuters (архивное фото)

НАК Нафтогаз Украины заявил, что Газпром должен украинской компании уже более 2,84 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в понедельник, 19 августа.

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“Государственная компания Кремля Газпром является крупнейшим должником Нафтогаза. Газпром должен нам уже более 2,84 млрд долл. А на горизонте маячит очередной арбитраж по транзитному контракту еще на 12 млрд долл.“, - сказано в сообщении.

Кроме того, НАК требует от России 5,2 млрд долл. возмещения за захваченные активы в Крыму.

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“Это больше чем совокупный долг Грузии, Молдовы и Армении перед РФ. Напомним, арбитраж рассматривает дела в несколько этапов. Первый - выясняет, является ли этот вопрос в его компетенции. Второй этап - действительно ли Россия должна быть ответчиком и, наконец, перешли к заключительному этапу - определение суммы компенсации. Просим Суд обязать Россию выплатить 5,2 млрд долл.“, - отметили в Нафтогазе.

Также cообщалось, что в НАК назвали сумму арестованных активов Газпрома.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, долги, долг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Peyot    20.08.2019, 14:34
Оценка:  0
Peyot
это при кровавых барыгах газпром суды проигрывал а при таких как сейчас гидрантах малоросейских через пол года все будет с точность до наоброт!
fkrfyfan    20.08.2019, 13:46
Оценка:  -1
fkrfyfan
И главное, прекрасно знают, что хрен, что получат, но постоянно говорят об этом, расчитывают куда потратят, и оформляют премии сами себе
МаюРацию    20.08.2019, 13:25
Оценка:  0
МаюРацию
А дурень всё думкой богатеет
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