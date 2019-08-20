Газпром должен Нафтогазу больше $2,84 млрд
НАК Нафтогаз Украины заявил, что Газпром должен украинской компании уже более 2,84 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в понедельник, 19 августа.
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“Государственная компания Кремля Газпром является крупнейшим должником Нафтогаза. Газпром должен нам уже более 2,84 млрд долл. А на горизонте маячит очередной арбитраж по транзитному контракту еще на 12 млрд долл.“, - сказано в сообщении.
Кроме того, НАК требует от России 5,2 млрд долл. возмещения за захваченные активы в Крыму.
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“Это больше чем совокупный долг Грузии, Молдовы и Армении перед РФ. Напомним, арбитраж рассматривает дела в несколько этапов. Первый - выясняет, является ли этот вопрос в его компетенции. Второй этап - действительно ли Россия должна быть ответчиком и, наконец, перешли к заключительному этапу - определение суммы компенсации. Просим Суд обязать Россию выплатить 5,2 млрд долл.“, - отметили в Нафтогазе.
Также cообщалось, что в НАК назвали сумму арестованных активов Газпрома.
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