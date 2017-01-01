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Три авиакомпании отменили рейсы в Запорожье

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Пассажиры могут воспользоваться рейсами компаний в другие аэропорты, либо получить свои деньги назад.
МАУ, LOT и Turkish Airlines отменяют рейсы в Запорожье
МАУ, LOT и Turkish Airlines отменяют рейсы в Запорожье
antikor.zp.ua

Авиакомпании Международные авиалинии Украины, LOT и Turkish Airlines отменяют все свои рейсы в аэропорт Запорожье со 2 сентября по 15 октября в связи с ремонтом там взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится в заявлениях авиаперевозчиков.

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Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов должны получить соответствующие уведомления с правом перебронирования билетов на рейсы с прибытием в аэропорт Днепра или другого города.

В случае отказа от перебронирования пассажиры получат компенсацию стоимости билетов.

Напомним, что ранее Кабмин выделил на реконструкцию аэропорта в Днепре 200 миллионов.

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Теги: Запорожье, ремонт, аэропорт, рейс, отмена
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Источник: korrespondent.net

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