ДТЭК закупает крупную партию угля в Южной Америке
Энергохолдинг ДТЭК закупил более 300 тысяч тонн газового угля из Колумбии для обеспечения успешного прохождения тепловыми электростанциями осенне-зимнего периода. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Тимченко после совещания президента по вопросам функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнего периоду.
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В ходе заседания энергокомпании призвали увеличить запасы угля в преддверии отопительного сезона.
“В настоящий момент у нас законтрактована поставка более 300 тысяч тонн марки Г. Поставки уже начались. Поставка марки Г из Колумбии. Первый корабль прибыл в порт Южный 13 числа, 13 августа, 14-го мы его разгрузили. Следующая поставка будет 3 сентября“, - рассказал Тимченко.
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Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше прошлогодних.
Напомним, 11 млн тонн угля из 15 млн тонн, добытых в Украине в первом полугодии 2019 года, добыли шахтеры ДТЭК Энерго.
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