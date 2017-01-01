ДТЭК закупает крупную партию угля в Южной Америке

На совещании у президента призвали энергосектор увеличить запасы угля в преддверии отопительного сезона.

Запасы угля в Украине почти в полтора раза ниже прошлогодних depositphotos.com

Энергохолдинг ДТЭК закупил более 300 тысяч тонн газового угля из Колумбии для обеспечения успешного прохождения тепловыми электростанциями осенне-зимнего периода. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Тимченко после совещания президента по вопросам функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнего периоду.

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В ходе заседания энергокомпании призвали увеличить запасы угля в преддверии отопительного сезона.

“В настоящий момент у нас законтрактована поставка более 300 тысяч тонн марки Г. Поставки уже начались. Поставка марки Г из Колумбии. Первый корабль прибыл в порт Южный 13 числа, 13 августа, 14-го мы его разгрузили. Следующая поставка будет 3 сентября“, - рассказал Тимченко.

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По его словам, в июне-июле компания вынуждена была израсходовать большие объемы угля, чтобы обеспечить дополнительное производство электроэнергии вместо находившихся в ремонте блоков АЭС.

“В июне, до реформы рынка, тариф был на уровне 1 гривна 30 копеек. Один из самых низких тарифов за последние несколько месяцев. Соответственно, мы взяли на себя основную нагрузку по производству электроэнергии, тогда, когда другие производители не могли работать с такой низкой ценой и сжигать уголь, который эта цена не покрывала. Плюс мы подстраховали ситуацию с атомным блоком, который также был в аварийном ремонте. Соответственно, мы за июнь-июль израсходовали больший объем угля, чем мы планировали“, - отметил Тимченко. Читай также: Из Роттердама в Украину уголь не везли – НАБУ Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше прошлогодних.

Напомним, 11 млн тонн угля из 15 млн тонн, добытых в Украине в первом полугодии 2019 года, добыли шахтеры ДТЭК Энерго.

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