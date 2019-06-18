Новый рынок электроэнергии: вводить, нельзя откладывать

Экономист Борис Кушнирук — о том, почему столько копий ломают вокруг внедрения нового рыночного механизма в украинской электроэнергетике.

Считанные недели остаются до запуска нового рынка электрической энергии. С 1 июля этого года в Украине должна стартовать европейская модель, в рамках которой производители электричества будут конкурировать в борьбе за потребителей. Так законодатели решили еще в 2017 году, приняв под аплодисменты западных партнеров соответствующий закон.

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Нет большого смысла писать, что реформа электроэнергетики является обязательством Украины перед международными партнерами. Да, это так. Но еще больше новый рынок электроэнергии нужен для самой Украины.

Ведь рынок — лучшее противоядие от коррупции, безжалостно разъедающей все, к чему прикоснется рука руководящего чиновника. Особенно если речь идет об энергоресурсах. И в еще большей мере, если чиновник получает доступ к формированию цен.

Коррупция в энергетике — это отдельная большая тема. Если вспомнить самые громкие разоблачения, то подавляющее большинство из них так или иначе касается топливно-энергетического комплекса. От газовых контрактов Юлии Тимошенко до махинаций с долгами государственного Запорожьеоблэнерго.

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Но чем ближе к заветной дате, тем громче звучат голоса тех, кто рынок категорически не приемлет. Аргументов у них громадье: и отрасль не готова, и тарифы вырастут, и монополизм воспрянет. Страшилок много, а цель одна — не допустить рынок любой ценой. В конкурентной модели рынка не будет возможности пенять на несправедливые тарифы.

Ни у политических популистов, привыкших паразитировать на тарифной теме. Ни у собственников ферросплавных гигантов, продавливающих себе льготные цены на электроэнергию. Рынок есть рынок, и цену любого товара формирует не чья-то добрая или недобрая воля, а спрос и предложение.

Именно рынок заставит владельцев энергоемких предприятий инвестировать в модернизацию и работать над снижением удельного веса электроэнергии в себестоимости продукции. Притчей во языцех стало сравнение количества энергоресурсов на единицу продукции в Украине и передовых экономиках Европы. Путь блокирования рынка и сохранения возможности льгот и преференций тождественен консервации технологической отсталости экономики.

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Тезис противников рынка о монопольно-олигархической угрозе также весьма сомнителен. Во-первых, с момента принятия Закона О рынке электроэнергии структура собственности основных энергогенерирующих компаний не изменилась.

Тогда ни у украинских парламентариев, ни у европейских экспертов замечаний по этому поводу не возникло. В-вторых, 70% электроэнергии производят компании, принадлежащие государству, — НАЭК Энергоатом, Укргидроэнерго и Центрэнерго. Доля крупнейшей частной компании ДТЭК не дотягивает и до четверти рынка.

Мы перед выбором: внедрить очень важную для экономики реформу, показать, что Украина выполняет свои международные обязательства, получить макрофинансовую помощь от ЕС и кредит от МВФ или консервировать технологическую отсталость экономики, сохранить поле для коррупции и необоснованных преференций в пользу некоторых бизнесменов.

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Что касается технической неготовности отрасли и необходимости переноса запуска нового рынка, то здесь я рекомендую прислушаться к словам вице-премьера и министра экономики Степана Кубива.

На последнем заседании Кабмина он резонно отметил, что эпопея с запуском конкурентной модели рынка тянется даже не с 2017 года, а гораздо дольше. Украина взяла на себя обязательства по либерализации рынка в соответствии со Вторым энергетическим пакетом ЕС еще 15 декабря 2010 года. И первый конкурентный рынок должен был начать работу 1 января 2012 года.

Прошло семь лет, а воз и ныне там. Был многолетний период подготовки, и дополнительные месяцы существенно не повлияют на ситуацию. При этом ни один орган или госкомпания не подавали официальных уведомлений о неготовности к своевременному запуску.

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Всем сомневающимся стоит вспомнить похожие сомнения накануне запуска реформы розничного энергорынка с 1 января 2019 года. Несмотря на опасения, рынок успешно работает. Операторы системы передачи и операторы системы распределения выполнили требования об отделении видов деятельности.

Создано 25 поставщиков универсальных услуг, 33 оператора системы распределения, поставщик последней надежды, операторы рынка и гарантированный покупатель. Количество независимых поставщиков электрической энергии возросло со 179 в 2018 году до 444 в 2019 году.

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Убежден, что так же случится и с новым конкурентным оптовым рынком. И Украина, наконец, выполнит свои международные обязательства. И дело не в миллиардах МВФ, и не в макрофинансовой помощи ЕС. Дело в будущем нашей страны, для которой путь в Европу лежит, прежде всего, в европейских правилах и практиках. И не только в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что в Укрэнерго готовятся к запуску нового энергорынка. Для урегулирования проблемных вопросов, связанных со сжатыми сроками подготовки к запуску рынка электроэнергии, необходимо провести совещание, говорят в компании.