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Кабмин ввел граничные цены на электроэнергию

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Правительство обещает, что роста цен на электроэнергию для населения и промышленности не будет.
С 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии
С 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии
flickr.com

Кабинет министров ввел граничные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля. Такое решение было принято на заседании правительства, сообщает Экономическая правда в среду, 5 июня. 

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"В процессе внедрения (нового рынка электроэнергии – ред.) мы должны избавиться от нескольких вещей. Первое – ликвидировать Роттердамы с плюсами и минусами. Второе – не допустить рост цен на электроэнергию для населения и – внимание! – для промышленности, чтобы украинская промышленность была конкурентной", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабмин утвердил эти предложения с однодневной доработкой. Правительство должно доработать механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором – НКРЭКУ.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял постановления для запуска рынка электроэнергии. Принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения, отметил Владимир Гройсман.

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Теги: электроэнергия, цены, Кабмин Украины, правительство, правительство Украины, электричество
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