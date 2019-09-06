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Дешевых кредитов для бизнеса пока не будет – Нацбанк

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Удешевление кредитов – это не только арифметика, но и грамотные законы, которые будут защищать кредиторов.
Нацбанк пока не прогнозирует существенного удешевления кредитов для бизнеса
Нацбанк пока не прогнозирует существенного удешевления кредитов для бизнеса
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Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский пообещал бизнесменам уже со следующего года, дешевые кредиты на развитие бизнеса, пока эта идея неосуществима. Такую мысли, высказанную главой Нацбанка Украины Яковом Смолием, ретранслирует Интерфакс-Украина.

Дело в том, что одним лишь снижением учетной ставки этого не достичь, говорит финансист. Если прибегать к обычным арифметическим расчетам, то все выглядит просто и вполне реально. К примеру, когда учетную ставку удастся снизить до 8%, то кредитная  ставка, с учетом 3-4-процентной маржи, будет составлять 12%. Ныне она составляет порядка 19-20%.

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Но, по утверждению Якова Смолия, снижение учетной ставки является необходимым условием снижения ставок по кредитам, однако не достаточным. Ибо параллельно с этим процессом. Государство должно позаботиться и о законодательной базе, которая могла бы обезопасить кредиторов и свести их риски к минимуму.

“Снижение учетной ставки приводит к удешевлению кредитов (примерно на 70% от снижения учетной ставки). В команде президента Украины Владимира Зеленского пообещали кредиты для бизнеса в Украине  по 12-13% уже в 2020 году. Для этого учетную ставку нужно снизить до 8-9% (о таких планах на 2020-2021 годы“, - заявил глава НБУ Яков Смолий).

Но, по утверждению Якова Смолия, снижение учетной ставки является необходимым условием снижения ставок по кредитам, однако не достаточным. Ибо параллельно с этим процессом государство должно позаботиться и о законодательной базе, которая могла бы обезопасить кредиторов и свести их риски к минимуму. То есть нужно срочно завершить эффективную судебную реформу и позаботиться об имплементации законов, которые будут защищать права кредиторов.

Мы также писали  том, что Нацбанк не рекомендует правительству Украины торопиться с выкупом реструктуризированного госдолга. Это может быть экономически нецелесообразно.

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Теги: Нацбанк, Яков Смолий, кредиты, учетная ставка
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