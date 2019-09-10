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Украина и Узбекистан возобновили авиасообщение после пятилетнего перерыва

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Рейсы будут осуществляться раз в неделю по выходным. Перелет составит менее пяти часов.
Uzbekistan Airways будет летать в Киев
Uzbekistan Airways будет летать в Киев
Getty Images

Прямое авиационное сообщение между Украиной и Узбекистаном возобновляется после пятилетнего перерыва: авиакомпания Uzbekistan Airways совместно с фирмой Charter Flights Group запускают прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам, и стартуют 5 октября.

Вылет из Ташкента в 23:55 (суббота), прилет в Киев в 02:45 (воскресенье), время в пути составит 4 часа 50 минут.

Вылет из Киева в 04:15 (воскресенье), прилет в Ташкент - в 10:45 (воскресенье), время в пути составит 4 часа 30 минут.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 757-300 и Airbus A-320.

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Перед этим Украина и Узбекистан несколько лет безрезультатно пытались возобновить авиасообщение. Однако, из-за неразрешенных конфликтов этого сделать не удавалось.

В начале августа в Boeing заявили, что уже решили проблему 737 Max. Разрешение на полеты лайнеров может быть получено в ноябре.

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Теги: Узбекистан, авиаперелет, перелет, авиакомпании, Авиарейсы
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.09.2019, 17:50
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гость
придётся платить России за использование её воздушного пространства... очередная пэремога_)))
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