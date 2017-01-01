Нафтогаз озвучил позицию на переговорах по газу

Украинская сторона будет настаивать на условиях контракта на транзит газа, предложенных Еврокомиссией.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в среду, 11 сентября, озвучил позицию компании по предстоящим газовым переговорам, которые запланированы на 19 сентября, сообщает УНН.

Читай также: В РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25% "Мы ожидаем, во-первых, что российская сторона ответит формально на предложение, которое делал господин Шефчович - это 60 млрд бронирования мощностей со стороны Газпрома и общая мощность - 90 млрд. То есть 30 млрд еще будет доступно для бронирования другими компаниями, или даже тем же Газпромом для краткосрочных контрактов", - сказал Витренко.

По его словам, украинская сторона приняла предложение Шефчовича, а от российской пока не было никакой реакции.

"Если нет, мы ожидаем какое-то контрпредложение со стороны Газпрома, которую мы будем рассматривать", - добавил он.

Читай также: Делаем запас на зиму: уже более 7 тысяч украинских семей купили газ "про запас"

Витренко также рассказал, что Нафтогаз будет требовать компенсацию в случае позиции Газпрома о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

"Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда Газпрому не придется компенсировать нам эти $11-14 млрд. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Газпром и Нафтогаз подготовили новые взаимные иски.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.