Коболев оценил результаты акции Газовый запас

В Нафтогазе довольны тем, что в рамках акции газ на зиму по летней цене купили более 55 тысяч украинских семей.

В НАК Нафтогаз Украины довольны результатами запуска акции Газовый запас, благодаря которой более 55 тысяч украинский семей закупили газ на зиму по летней цене. Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook в среду, 2 октября.

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"На прошлой неделе финишировала акция Газовый запас для бытовых потребителей. Это - первая попытка вывода на потребительский рынок газа новых продуктов и возможностей. И мы довольны ее результатом. За месяц, в течение которого действовало предложение Нафтогаза, им воспользовались более 55 тысяч украинских семей. Все они смогут использовать газ зимой по фиксированным летним ценам. Выкупленный объем - превышает 67 млн куб. м", - сообщил он.

По его мнению, это красноречивое подтверждение того, что спрос на новые, более гибкие продукты есть не только у коммерческих клиентов. Бытовые потребители также ждут их и готовы пробовать, когда есть очевидная выгода, добавил Коболев.

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"И такие продукты есть. Возможность зафиксировать цену по предоплате - это лишь первый из них. Когда откроется рынок, поставщики смогут предлагать оплату газа равномерными частями в течение года, бонусы за эффективное потребление, пакетные услуги газ+электричество, энергия+энергоаудит+энергоэффективность", - отметил глава НАК.

Он считает, что пришло время открыть рынок газа для конкуренции.

"Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование", - подытожил Коболев.

Напомним, что теперь уже почти повсюду в Украине можно оплатить газ на зиму по летнему тарифу. Акция действует до 25 сентября.

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