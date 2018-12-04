Wizz Air будет летать из Запорожья по шести маршрутам

Авиаперевозчик заходит в Запорожье сразу с шестью новыми маршрутами. Полеты начнутся в конце марта, а стоимость билетов будет начинаться от 20 евро.

Компания Wizz Air откроет сразу шесть маршрутов из Запорожья. Об этом свидетельствует анализ системы бронирования авиаперевозчика, сообщает в понедельник, 21 октября, avianews.

Речь идет о рейсах в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав.

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При выборе данных направлений система выдает информацию, что маршруты подлежат одобрению со стороны властей (This route is pending regulatory approval). При выборе комбинации других направлений соответствующее поле остается пустым.

Благодаря подобному анализу в прошлом году стало известно о предстоящем открытии Wizz Air рейсов из Львова во Франкфурт-Хан за несколько недель до того, как маршрут официально анонсировал авиаперевозчик.

Во вторник, 22 октября, эту информацию подтвердил и мэр Запорожья Владимир Буряк.

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“В конце марта (2020 года – ред.) мы открываем шесть дополнительных рейсов в Европу. Прямое авиасообщение соединит наш город с Будапештом, Веной, Вильнюсом, Вроцлавом, Гданьском и Краковом. Каждый из рейсов будет курсировать 2 раза в неделю“, - написал Буряк на своей странице в Facebook.

Топ-менеджер Wizz Air Йохан Эйдхаген на пресс-конференции в Киеве во вторник также подтвердил, что компания заходит в Запорожье.

Полеты в Запорожье Wizz Air начнет с 29 марта 2020 года. В этот день самолеты лоукостера соединят украинский город с Будапештом, Веной, Вроцлавом и Краковом. С 30 марта авиакомпания начнет рейсы из Вильнюса и Гданьска.

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Рейсы по всем маршрутам будут осуществляться по два раза в неделю. Минимальная цена билета на новые маршруты из Запорожья составит 19,99 евро в одну сторону.

Запорожье станет пятым украинским городом в маршрутной сети Wizz Air после Львова, Одессы, Киева и Харькова.

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