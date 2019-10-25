Минфин не будет платить компенсацию Коломойскому

По словам Маркаровой, государство рассчитывает вернуть вложенные в ПриватБанк 155 млрд грн, а не выплачивать компенсации бывшим акционерам.

Министерство финансов Украины не планирует компенсацию бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому за национализацию финансового учреждения. Об этом в интервью Lb.ua заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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По ее словам, Минфин не закладывал на эти цели средства в проект бюджета-2020.

“У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец “ПриватБанка“ - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован“, - отметила Маркарова.

Она также добавила, что государство от приватизации банка в будущем должно получить максимальную прибыль, чтобы компенсировать потраченные средства.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию касательно национализации ПриватБанка и необходимости проведения переговоров с экс-владельцем и олигархом Игорем Коломойским.

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