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РФ требует пойти на уступки в газовых переговорах

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В ближайшее время в Брюсселе состоится новый раунд газовых переговоров между Украиной и Россией при участии Еврокомиссии.
Украина не пойдет на уступки РФ, подчеркнул Витренко
Украина не пойдет на уступки РФ, подчеркнул Витренко
facebook.com/novoyevremya

Российская сторона на переговорах по газу требует от Украины пойти на унизительные уступки. Об этом 24 каналу заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в понедельник, 28 октября.

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Он отметил, что РФ даже не называет переговорами трехсторонние консультации с участием Евросоюза и Украины.

“Они называют это “разговорами“. Россияне говорят, что для того, чтобы настоящие переговоры начались, Украина должна пойти на определенные уступки. Эти уступки, кроме того, что они определенным образом унизительны, абсолютно нелогичны для Украины. Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а Газпром - не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта. В чем смысл нам отказываться от вполне реальных 3 млрд долларов?“, - подчеркнул Витренко.

Как известно, сегодня в Брюсселе состоится новый раунд газовых переговоров.

Перед трехсторонней встречей заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович провел отдельно встречи с украинской и российской делегациями.

Напомним, в НБУ сообщили, что Газпром прокачает минимум 50 млрд кубов газа.

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Газпром, Нафтогаз, Витренко, газовые контракты, газовые переговоры, газовая война
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Комментариев (4)
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крымчанин  (аноним)  28.10.2019, 17:13
Оценка:  -2
крымчанин
Россия предлагает продлить действующий контракт, Украина настаивает на заключении нового соглашения. Как заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак, Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.
гость  (аноним)  28.10.2019, 17:01
Оценка:  -2
гость
А як жеж ахрессор? Или деньги не пахнут? Тем временем заканчивается строительство газопровода-дублера ОПАЛу (для транспортировки газа в Австрию с СП-2 и излишков с СП-1).Болгары вовсю прокладывают продолжение Турецкого потока... Лохлы - сегодня не ваш день.
bolbos    28.10.2019, 17:34
Оценка:  0
bolbos
Какой же вы лох товарищ. Болгария заявила что построит свой участок до конца 20-го. Но все мы понимаем что всякое бывает. Сп-2 не построится До 20-го из-за датчан. Единственное что может произойти До начала 20-го, это ветКа на внутренний турецкий рынок и то если в сирии покладисто вести себя будут
гость  (аноним)  28.10.2019, 17:00
Оценка:  -1
гость
Лохов зяба давит...
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