РФ требует пойти на уступки в газовых переговорах

В ближайшее время в Брюсселе состоится новый раунд газовых переговоров между Украиной и Россией при участии Еврокомиссии.

Российская сторона на переговорах по газу требует от Украины пойти на унизительные уступки. Об этом 24 каналу заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в понедельник, 28 октября.

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Он отметил, что РФ даже не называет переговорами трехсторонние консультации с участием Евросоюза и Украины.

“Они называют это “разговорами“. Россияне говорят, что для того, чтобы настоящие переговоры начались, Украина должна пойти на определенные уступки. Эти уступки, кроме того, что они определенным образом унизительны, абсолютно нелогичны для Украины. Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а Газпром - не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта. В чем смысл нам отказываться от вполне реальных 3 млрд долларов?“, - подчеркнул Витренко.

Как известно, сегодня в Брюсселе состоится новый раунд газовых переговоров.

Перед трехсторонней встречей заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович провел отдельно встречи с украинской и российской делегациями.

Напомним, в НБУ сообщили, что Газпром прокачает минимум 50 млрд кубов газа.



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