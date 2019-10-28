Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Витренко: Вместо газа в ГТС могут закачать водород

Комментариев: 1
Если соглашение по транзиту газа не будет подписано, то придется искать альтернативу для работы ГТС.
Нафтогаз ищет альтернативу работе ГТС
Нафтогаз ищет альтернативу работе ГТС
depositphotos.com/

Газотранспортная система Украины может быть заполнена водородом в случае прекращения транзита газа. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью 24 каналу, опубликованному в понедельник, 28 октября.

Читай также: Газпром прокачает минимум 50 млрд кубов газа – НБУ

По его словам, водород используют как механизм сохранения энергии.

“Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для последующего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников - ветра или солнца - или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть различные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для сохранения и транспортировки водорода“, - отметил Витренко.

Кроме того, он сообщил, что Киев работает над тем, чтобы стать энергомостом между странами Европы.

“Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны как Словакия, Польша или Молдова… С другой точки зрения, в ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получаем сейчас, когда есть транзит“, - подчеркнул Витренко.

Как известно, сегодня в Брюсселе состоятся переговоры по газу между Украиной и Россией при участии Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа украинской ГТС в Европу.

Напомним, РФ требует пойти на уступки в газовых переговорах.

РФ требует пойти на уступки в газовых переговорах

Источник: http://finance.bigmir.net/business/102664-RF-trebyet-poiti-na-ystypki-v-gazovih-peregovorah
© Finance.bigmir.net

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: ГТС, Газпром, Нафтогаз, водород, Витренко, газотранспортная система, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.10.2019, 19:11
Оценка:  0
гость
Или воздухом с бортнической станции аэрации.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь