Витренко: Вместо газа в ГТС могут закачать водород

Если соглашение по транзиту газа не будет подписано, то придется искать альтернативу для работы ГТС.

Газотранспортная система Украины может быть заполнена водородом в случае прекращения транзита газа. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью 24 каналу, опубликованному в понедельник, 28 октября.

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По его словам, водород используют как механизм сохранения энергии.

“Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для последующего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников - ветра или солнца - или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть различные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для сохранения и транспортировки водорода“, - отметил Витренко.

Кроме того, он сообщил, что Киев работает над тем, чтобы стать энергомостом между странами Европы.

“Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны как Словакия, Польша или Молдова… С другой точки зрения, в ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получаем сейчас, когда есть транзит“, - подчеркнул Витренко.

Как известно, сегодня в Брюсселе состоятся переговоры по газу между Украиной и Россией при участии Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа украинской ГТС в Европу.

Напомним, РФ требует пойти на уступки в газовых переговорах.





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© Finance.bigmir.net РФ требует пойти на уступки в газовых переговорахИсточник: http://finance.bigmir.net/business/102664-RF-trebyet-poiti-na-ystypki-v-gazovih-peregovorah © Finance.bigmir.net

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