Все работы по СП-2 выполнят в срок – Газпром

Протяженность оставшегося участка газопровода составляет 147 километров, отметил Алексей Миллер.

Все запланированные работы по строительству газопроводу Северный поток-2 будут выполнены в срок. Об этом сказал глава Газпрома Алексей Миллер, сообщает ТАСС в среду, 30 октября.

“Протяженность участка – 147 километров. Эти работы могут быть выполнены за пять недель“, – заявил Миллер.

При этом он признал, что “еще будут подготовительные работы“.

“Во всяком случае, компания-оператор настроена на то, чтобы выполнить все запланированные работы по проекту Северный поток-2 в срок“, – добавил Миллер.

Как сообщалось, вчера датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

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Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Напомним, депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ.



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