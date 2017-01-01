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Все работы по СП-2 выполнят в срок – Газпром

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Протяженность оставшегося участка газопровода составляет 147 километров, отметил Алексей Миллер.
Строительство газопровода Северный поток-2
Строительство газопровода Северный поток-2
nord-stream2.com

Все запланированные работы по строительству газопроводу Северный поток-2 будут выполнены в срок. Об этом сказал глава Газпрома Алексей Миллер, сообщает ТАСС в среду, 30 октября.

“Протяженность участка – 147 километров. Эти работы могут быть выполнены за пять недель“, – заявил Миллер.

При этом он признал, что “еще будут подготовительные работы“.

“Во всяком случае, компания-оператор настроена на то, чтобы выполнить все запланированные работы по проекту Северный поток-2 в срок“, – добавил Миллер.

Как сообщалось, вчера датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

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Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Напомним, депутаты не поддержали закон о сдерживании роста цен на газ.

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Теги: газ, Газпром, Северный поток, Миллер, Алексей Миллер, газопровод
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