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В Нафтогазе заявили об увеличении долга Газпрома

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Газпром должен Нафтогазу за то, что не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту.
Нафтогаз заявил об увеличении долга Газпрома
Нафтогаз заявил об увеличении долга Газпрома
depositphotos.com

Сумма долга российского Газпрома перед НАК Нафтогаз Украины по решению Стокгольмского арбитража увеличилась до трех миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 4 ноября, исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что Газпром должен Нафтогазу за то, что не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту.

“А сейчас по решению Стокгольмского арбитража Газпром нам должен три миллиарда долларов“, - сообщил Витренко.

Он также заявил, что компания и в дальнейшем будет решать все споры с Газпромом в Стокгольме.

“И мы спокойно, конструктивно и взвешенно, напоминаем нашим контрагентам, что Стокгольмский арбитраж в нашем контракте с Газпромом определен как единственный механизм решения споров. И контракте также указано, что его решения являются окончательными и обязательными для исполнения“, - добавил он, призвав решить конфликтные вопросы цивилизованным способом.

Напомним, Украина начала отбор газа из ПХГ.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, транзит газа, газовые переговоры
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