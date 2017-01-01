Оператор ГТС подал заявку на лицензию по транспортировке газа

Новый оператор ожидает до конца года сертификации от украинского и европейского регуляторов.

Украина создаст оператора ГТС до конца года facebook.com/utg.ua

Компания Оператор ГТС Украины подала заявление в профильную нацкомиссию на получение лицензии по транспортировке газа. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба компании.

ОГТСУ должна получить лицензию до конца года, предпосылкой для этого должно стать успешное прохождение компанией сертификации как оператора газотранспортной системы национальным регулятором.

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Компания ожидает предварительного заключения по сертификации от НКРЕКП, а до конца текущего года - финального вывода украинского и европейского регуляторов.

ООО Оператор газотранспортной системы Украины, которое сейчас является 100%-ной дочкой Укртрансгаза, с нового года перейдет в управление компании Магистральные газопроводы Украины. Процесс отделения газотранспортной системы из состава группы Нафтогаз, или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с Газпромом.

ОГТСУ с 1 июля осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и должна стать сертифицированным оператором ГТС вместо Укртрансгаза.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о ценах на газ в ноябре.

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