Назначена дата апелляции по национализации Привата

Апелляцию государства на отмену решения о национализации банка рассмотрят 19 декабря.

Шестой апелляционный админсуд рассмотрит жалобу государства на решение Окружного админсуда об отмене национализации ПриватБанка 19 декабря. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на реестр судебных дел.

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Как отмечает издание, в судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи, исходя из реестра судебных решений, имеют опыт рассмотрения дел, связанных с ПриватБанком, и не в пользу государства.

Ранее в НБУ рассказали о действиях в случае проигрыша в суде по делу о национализации ПриватБанка.

Как известно, суд должен был начать рассмотрение дела по существу еще 24 сентября, но заседание дважды переносили.

Бизнесмен Игорь Коломойский и подконтрольная ему и Геннадию Боголюбову кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.

Напомним, суд избавил Коломойского от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд.



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