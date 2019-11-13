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Назначена дата апелляции по национализации Привата

Комментариев: 2
Апелляцию государства на отмену решения о национализации банка рассмотрят 19 декабря.
Назначена дата апелляции по национализации Привата
Назначена дата апелляции по национализации Привата
depositphotos.com

Шестой апелляционный админсуд рассмотрит жалобу государства на решение Окружного админсуда об отмене национализации ПриватБанка 19 декабря. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на реестр судебных дел.

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Как отмечает издание, в судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи, исходя из реестра судебных решений, имеют опыт рассмотрения дел, связанных с ПриватБанком, и не в пользу государства.

Ранее в НБУ рассказали о действиях в случае проигрыша в суде по делу о национализации ПриватБанка.

Как известно, суд должен был начать рассмотрение дела по существу еще 24 сентября, но заседание дважды переносили.

Бизнесмен Игорь Коломойский и подконтрольная ему и Геннадию Боголюбову кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.

Напомним, суд избавил Коломойского от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд.

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Теги: суд, ПриватБанк, апелляция, Приватбанк новости
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.11.2019, 17:11
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гость
ГОЛОСУЕМ, КТО ЗА ТО, ЧТОБЫ ВЫДАТЬ КАЛО-МОЙСКОГО США?!
colavova    13.11.2019, 17:05
Оценка:  0
colavova
заявить отвод всем судьям
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