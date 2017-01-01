Дело VAB Банка: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд в среду, 13 ноября, избрал основателю бизнес-центра Экспретиза Александру Фаеру, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 576 300 грн. Об этом сообщает LIGA.net.
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Фаер подозревается в сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года.
Ранее Антикоррупционный суд постановил на два месяца взять под стражу экс-директору гендепартамента банковского надзора Аллу Шульгу и определил залог в размере 15 миллионов гривен.
В то же время, члену совета Национального банка Николаю Каленскому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Также Антикоррупционный суд арестовал экс-замглавы правления VAB Банка Андрея Яцюту с залогом в 1,15 миллиона гривен.
Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.
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