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Дело VAB Банка: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения

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Основателю бизнес-центра Экспретиза, связанному с собственниками VAB Банка, избран арест с правом залога.
Еще одному подозреваемому по делу VAB избрана мера пресечения
Еще одному подозреваемому по делу VAB избрана мера пресечения
depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд в среду, 13 ноября, избрал основателю бизнес-центра Экспретиза Александру Фаеру, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 576 300 грн. Об этом сообщает LIGA.net.

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Фаер подозревается в сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года.

Ранее Антикоррупционный суд постановил на два месяца взять под стражу экс-директору гендепартамента банковского надзора Аллу Шульгу и определил залог в размере 15 миллионов гривен.

В то же время, члену совета Национального банка Николаю Каленскому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также Антикоррупционный суд арестовал экс-замглавы правления VAB Банка Андрея Яцюту с залогом в 1,15 миллиона гривен.

Напомним, НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка.

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Теги: банки, суд, банки Украины, рефинансирование, хищение, подозреваемые
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