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За полгода Facebook удалил более трех млрд фейковых аккаунтов

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Почти все фальшивые аккаунты были закрыты до того, как смогли стать активными в социальной сети.
Facebook активно удаляет фейковые аккаунты
Facebook активно удаляет фейковые аккаунты
depositphotos.com

Социальная сеть Facebook удалила 3,2 млрд поддельных аккаунтов в период с апреля по сентябрь. Это немного больше, чем за предыдущие полгода. Тогда цифра составила 3 млрд, сообщает Associated Press.

Почти все фальшивые аккаунты были закрыты до того, как смогли стать активными. В компании подсчитали, что порядка 5% из 2,45 млрд аккаунтов – подделка.

Напомним, Facebook запускает систему электронных платежей

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Теги: Facebook, соцсети, фейки, фейк
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