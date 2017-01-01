За полгода Facebook удалил более трех млрд фейковых аккаунтов

Почти все фальшивые аккаунты были закрыты до того, как смогли стать активными в социальной сети.

Социальная сеть Facebook удалила 3,2 млрд поддельных аккаунтов в период с апреля по сентябрь. Это немного больше, чем за предыдущие полгода. Тогда цифра составила 3 млрд, сообщает Associated Press.

Почти все фальшивые аккаунты были закрыты до того, как смогли стать активными. В компании подсчитали, что порядка 5% из 2,45 млрд аккаунтов – подделка.

Напомним, Facebook запускает систему электронных платежей

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