Укрэксимбанк разместил евробонды на $100 млн

Цель размещения - замещение субординированного кредита, погашение которого начнется в 2020 году.

Государственный экспортно-импортный банк успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком 10 лет на сумму 100 миллионов долларов и ставкой 9,95%.

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Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley.Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн. долл.

Окончательное распределение инвесторов был таким: Швейцария - 30%, Соединенное королевство - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.

“Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году“, - отметил член правления “Укрэксимбанк“ Александр Щур.

Сообщается, что указанная трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.

По данным НБУ, на 1 июля 2019 года размер общих активов Укрэксимбанка составлял 221 млрд грн. По этому показателю банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране банков.

В воскресенье некоторые СМИ со ссылкой на родственников председателя правления финучреждения Александра Гриценко заявили, что неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.