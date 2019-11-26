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В Украине резко выросли доходы предприятий

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Украинские предприятия увеличили прибыль в 1,7 раза за январь-сентябрь 2019 года. В целом прибыльные предприятия получили почти 500 млрд грн прибыли.
В Украине выросли доходы предприятий
В Украине выросли доходы предприятий
пресс-служба НБУ

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-сентябрь 2019 года составил 342,8 млрд грн, что на 146,3 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (196,5 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, доля убыточных предприятий за первые три квартала 2019 года составила 22,7% (в прошлом году - 29,6%).

Прибыль составила 455,0 млрд грн, что на 28,9% больше по сравнению январем-сентябрем 2018 года, убытки сократились на 28,3% до 112,2млрд грн.

Напомним, Кабмин планирует получать ежегодно 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий.

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Теги: бизнес, предприятие, предприниматели, прибыль, предприятия, бизнесмен
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Makcimus    26.11.2019, 11:11
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Makcimus
А зарплаты так и не подняли...
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