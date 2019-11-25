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Bloomberg: Юристы ПриватБанка обращались за помощью к Джулиани

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Адвокат Трампа летом встречался с юристами Привата по вопросу споров банка с Игорем Коломойским.
Юристы ПриватБанка обращались за помощью к Джулиани
Юристы ПриватБанка обращались за помощью к Джулиани
depositphotos.com

Юристы ПриватБанка обращались к личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудофльфу Джулиани с предложением принять участие в судебном споре с бывшими владельцами банка - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом пишет Bloomberg.

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Джулиани сказал агентству, что юристы интересовались, может ли он помочь в их гражданском иске в США. Джулиани встретился с юристами в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, но в итоге стороны не пришли к согласию.

По данным издания, внимание юристов ПриватБанка, а также Национального банка Украины, привлекли твиты Джулиани об “опасном Коломойском”. Адвокаты регулятора предложили связаться с Джулиани, чтобы узнать, есть ли у него какая-либо информация, касающаяся Коломойского и неправомерных действий, пишет Bloomberg.

С августа Джулиани провел две встречи с адвокатами Quinn Emanuel.

Джулиани сказал, что видел отчет Kroll по ПриватБанку, в котором, по его словам, изложены “проблемные действия нескольких украинских олигархов, включая Коломойского“.

“Мы взаимно согласились, что дело фантастическое (fantastic)“, - сказал Джулиани.

Напомним, букмекеры оценили шансы возвращения ПриватБанка Коломойскому.

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Теги: Украина, США, ПриватБанк, адвокат, Трамп, Дональд Трамп, Bloomberg, юристы, Приватбанк новости
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