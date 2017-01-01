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Moody's повысило прогноз рейтинга ПриватБанка

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Улучшение прогноза рейтингов Привата обусловлено стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности банка.
Рейтинг ПриватБанка улучшен до "позитивного"
Рейтинг ПриватБанка улучшен до "позитивного"
depositphotos.com

Рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по рейтингам украинского государственного ПриватБанка со “стабильного“ на “позитивный“. Об этом сообщает пресс-служба банка в четверг, 28 ноября.

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Как отметили аналитики Moody's, улучшение прогноза рейтингов ПриватБанка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности банка.

В Moody's отметили, что в 2019 году ПриватБанк продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов - более 70% совокупных активов банка.

Также Moody's подтвердил базовую оценку кредитоспособности ПриватБанка сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).

Напомним, Moody's оценило план властей Украины о росте экономики в 7%.

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Теги: рейтинг, Moody's, ПриватБанк, Приватбанк новости
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