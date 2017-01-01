Moody's повысило прогноз рейтинга ПриватБанка

Улучшение прогноза рейтингов Привата обусловлено стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности банка.

Рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по рейтингам украинского государственного ПриватБанка со “стабильного“ на “позитивный“. Об этом сообщает пресс-служба банка в четверг, 28 ноября.

Читай также: В Кабмине рассказали, как поднимут Украину в рейтинге Doing Business

Как отметили аналитики Moody's, улучшение прогноза рейтингов ПриватБанка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности банка.

В Moody's отметили, что в 2019 году ПриватБанк продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов - более 70% совокупных активов банка.

Также Moody's подтвердил базовую оценку кредитоспособности ПриватБанка сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).

Напомним, Moody's оценило план властей Украины о росте экономики в 7%.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram