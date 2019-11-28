Модный дом Roberto Cavalli приобрел бизнесмен из ОАЭ

Миллиардер Хуссейн Саджвани стал владельцем итальянского бренда. Сумма сделки не раскрывается.

Итальянский дом моды Roberto Cavalli купил основатель и председатель правления дубайской девелоперской компании Damac Properties (DICO) Хуссейн Саджвани. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg Читай также: В Украине из-за долгов продадут на аукционе самолет Ан-148 Сделка, стоимость которой не раскрывается, состоялась в четверг. Она была осуществлена через собственную инвестиционную компанию Саджвани Vision Investments.

Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвесткомпании Clessidra.

Напомним, в июле появилась информация о том, что Vision Investment намерена приобрести 100% модного дома. Итальянское издание L’Unione Sarda писало, что речь шла о сумме в 160 миллионов евро.

По данным Forbes, 66-летний Саджвани занимает 962 место в глобальном рейтинге миллиардеров. Его состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Напомним, Louis Vuitton купил ювелирную компанию Tiffany.

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