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Модный дом Roberto Cavalli приобрел бизнесмен из ОАЭ

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Миллиардер Хуссейн Саджвани стал владельцем итальянского бренда. Сумма сделки не раскрывается.
Модный дом Roberto Cavalli купил миллиардер из Дубая
Модный дом Roberto Cavalli купил миллиардер из Дубая
facebook.com/RobertoCavalli
Итальянский дом моды Roberto Cavalli купил основатель и председатель правления дубайской девелоперской компании Damac Properties (DICO) Хуссейн Саджвани. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg.

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Сделка, стоимость которой не раскрывается, состоялась в четверг. Она была осуществлена через собственную инвестиционную компанию Саджвани Vision Investments.

Ранее контроль над Roberto Cavalli принадлежал итальянской инвесткомпании Clessidra.
 
Напомним, в июле появилась информация о том, что Vision Investment намерена приобрести 100% модного дома. Итальянское издание L’Unione Sarda писало, что речь шла о сумме в 160 миллионов евро.
 
По данным Forbes, 66-летний Саджвани занимает 962 место в глобальном рейтинге миллиардеров. Его состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Напомним, Louis Vuitton купил ювелирную компанию Tiffany.

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Теги: сделка, миллиардер, Roberto Cavalli, Роберто Кавалли, дом моды, покупка
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