Регулятор на треть повысил тарифы на услуги Укрэнерго

Новые тарифы на передачу электроэнергии и услуги диспетчеризации вступят в силу с нового года.

Тарифы Укрэнерго вырастут с нового года depositphotos.com

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании во вторник, 10 декабря, повысила тариф на услуги Укрэнерго, сообщает УНИАН.

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Так, с 2020 года тариф на передачу электроэнергии повышен на 33%, а на услуги диспетчеризации – на 27,2%.

Таким образом, регулятор повысил тариф компании на передачу электроэнергии с 116,54 грн/МВт-ч (без НДС) до уровня 155,4 грн/МВт-ч (без НДС).

Также НКРЭКУ повысила тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления компании с 8,04 грн/МВт-ч (без НДС) до 10,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Стоит отметить, что НКРЭКУ дважды за лето снижала тарифы на услуги Укрэнерго.

Напомним, Гончарук анонсировал новую программу энергоэффективности.



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