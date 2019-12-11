Регулятор на треть повысил тарифы на услуги Укрэнерго
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании во вторник, 10 декабря, повысила тариф на услуги Укрэнерго, сообщает УНИАН.
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Так, с 2020 года тариф на передачу электроэнергии повышен на 33%, а на услуги диспетчеризации – на 27,2%.
Таким образом, регулятор повысил тариф компании на передачу электроэнергии с 116,54 грн/МВт-ч (без НДС) до уровня 155,4 грн/МВт-ч (без НДС).
Также НКРЭКУ повысила тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления компании с 8,04 грн/МВт-ч (без НДС) до 10,23 грн/МВт-ч (без НДС).
Стоит отметить, что НКРЭКУ дважды за лето снижала тарифы на услуги Укрэнерго.
Напомним, Гончарук анонсировал новую программу энергоэффективности.
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