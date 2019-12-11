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Регулятор на треть повысил тарифы на услуги Укрэнерго

Комментариев: 3
Новые тарифы на передачу электроэнергии и услуги диспетчеризации вступят в силу с нового года.
Тарифы Укрэнерго вырастут с нового года
Тарифы Укрэнерго вырастут с нового года
depositphotos.com

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании во вторник, 10 декабря, повысила тариф на услуги Укрэнерго, сообщает УНИАН.

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Так, с 2020 года тариф на передачу электроэнергии повышен на 33%, а на услуги диспетчеризации – на 27,2%.

Таким образом, регулятор повысил тариф компании на передачу электроэнергии с 116,54 грн/МВт-ч (без НДС) до уровня 155,4 грн/МВт-ч (без НДС).

Также НКРЭКУ повысила тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления компании с 8,04 грн/МВт-ч (без НДС) до 10,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Стоит отметить, что НКРЭКУ дважды за лето снижала тарифы на услуги Укрэнерго. 

Напомним, Гончарук анонсировал новую программу энергоэффективности.

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Теги: электроэнергия, Укрэнерго, повышение тарифов, НКРЭКУ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.12.2019, 11:27
Оценка:  +1
гость
What kind of dick are you again fucking critters, fucking junkies, bloodsuckers of the people of Ukraine, Which cocks increased stomata, did the electrons move faster?
WTF2_eбy_в_рот    11.12.2019, 11:38
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
рагули тебя не понимают))))))
Рагуль говорит на украинском (не литературном) языке с русскими(принципиально)и иностранцами (ведь других языков не знает)Самцы-рагули это в первую очередь хороший хозяин, поэтому ему необязательно иметь образование, хотя слесарский разряд иногда всё же присутствует.
WTF2_eбy_в_рот    11.12.2019, 10:45
Оценка:  -7
WTF2_eбy_в_рот
нахyй срагулии дешевая электроэнергия из России и Белоруссии? своя в 3 раза дороже намного лучше)))))))))))))
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