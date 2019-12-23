Подрядчик Северного потока-2 отвел суда из района прокладки трубопровода

Группа судов, задействованных в строительстве, будет расформирована, сообщили в Allseas.

Швейцарская компания Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море nord-stream2.com

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода Северный поток-2 отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

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Как сообщили агентству в пресс-службе компании, группа судов, задействованная в строительстве, будет “расформирована“.

Отмечается, что представитель Allseas отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.

Напомним, Премьер-министры Украины и Швеции обсудили Nord Stream 2.

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