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Подрядчик Северного потока-2 отвел суда из района прокладки трубопровода

Комментариев: 2
Группа судов, задействованных в строительстве, будет расформирована, сообщили в Allseas.
Швейцарская компания Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море
Швейцарская компания Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море
nord-stream2.com

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода Северный поток-2 отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

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Как сообщили агентству в пресс-службе компании, группа судов, задействованная в строительстве, будет “расформирована“.

Отмечается, что представитель Allseas отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.
 

Напомним, Премьер-министры Украины и Швеции обсудили Nord Stream 2.

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Теги: компания, строительство, Северный поток, санкции
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Комментариев (2)
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Схiдный_бiдняк    23.12.2019, 12:38
Оценка:  -3
Схiдный_бiдняк
хоть и маленькая, но пиримога)
Noblesse_obliger    23.12.2019, 12:39
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Соси трубопровод!!!
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