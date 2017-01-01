Украина упала в рейтинге выплавки стали

В месячном показателе Украина потеряла сразу два места в рейтинге, но в годовом измерении удерживает 13 позицию в мире.

По итогам ноября Украина сократила производство стали и опустилась уже на 15-е место в мировом рейтинге. Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали.

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Так, за месяц украинские металлурги по сравнению с ноябрем прошлого года сократили производство стали на 20,1% - до 1,325 миллиона тонн.

По итогам ноября лидерство в рейтинге сохранил Китай с показателем 80,29 миллиона тонн (рост на 4% к ноябрю 2018 года).

Далее следуют: Индия (8,93 миллиона тонн, -2,8%), Япония (7,7 миллиона тонн, -10,6%), США (7,2 миллиона тонн, -2,2%), Южная Корея (5,9 миллиона тонн, -0,5%), Россия (5,6 миллиона тонн, -2,9%), Германия (3,2 миллиона тонн, -12,9%), Турция (2,9 миллиона тонн, -8,1%), Бразилия (2,6 миллиона тонн, -10,5%), Иран (2,1 миллиона тонн, -2,6%), Италия (1,97 миллиона тонн, -9,8%), Тайвань (1,67 миллиона тонн, -14,8%), Вьетнам (1,6 миллиона тонн, +24%), Мексика (1,4 миллиона тонн, -7,7%).

В целом за ноябрь 64 страны, входящие в рейтинг, сократили производство стали на 1% - до 147,8 миллиона тонн.

По итогам января-ноября текущего года Украина увеличила производство стали, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 0,4% - до 19,3 миллиона тонн, что позволили сохранить 13-е место в мировом рейтинге.

Напомним, в Украине появился первый предприниматель-банкрот.



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