Рост аграрного сектора снизится почти до нуля – Минэкономики

Замедление роста произойдет на фоне увеличения объемов оказания государственной поддержки аграриям.

Объемы урожая зерновых культур ожидаются на более высоком уровне, чем в прошлом году depositphotos.com

Рост объемов сельскохозяйственного производства в Украине по итогам 2019 года замедлится до 1% (+/- 0,5 п.п.). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в субботу, 21 декабря.

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Отмечается, что замедление роста произойдет на фоне увеличения объемов оказания государственной поддержки аграриям – почти в два раза по состоянию на конец октября 2019 года по сравнению с данными по состоянию на конец октября 2018 года.

В то же время объемы кредитования были меньше. По данным НБУ, объемы кредитов упали на 10,9%).

“Ожидается, что по итогам 2019 года рост объемов производства с/х продукции замедлится, хотя объемы урожая зерновых культур ожидаются на более высоком уровне, чем в прошлом году“, – говорится в документе.

Урожай технических, овощных и плодоягодных культур ожидается ниже из-за меньшей урожайности, чем в прошлом году в результате аномальных погодных условий в мае-июне. Наряду с этим, в животноводстве ожидается положительное влияние стабильного внешнего и внутреннего спроса (в частности, на продукцию птицеводства) и снижение темпов распространения АЧС.

Напомним, Украина экспортировала рекордное количество агропродовольственной продукции.



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