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НБУ выиграл новый суд в деле ПриватБанка

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Финансовый регулятор впервые получил победу в суде по определению связанных с Приватом компаний.
НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с банком компаний
НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с банком компаний
depositphotos.com

Окружной админсуд Киев признал компанию ООО Самтек-Сервис связанной с Приватбанком накануне национализации. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в четверг, 26 декабря.

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В НБУ уточняют, что одержали впервые такую победу в судах.

По информации регулятора, 13 декабря 2016 года Комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами определила ООО Самтек-Сервис связанным лицом.

“В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя ООО Самтек-Сервис, были обменяны уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов на акции дополнительной эмиссии и проданы в процессе вывода неплатежеспособного ПАО КБ Приватбанк с рынка при участии государства“, - говорится в сообщении.

“Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ Приватбанк. В настоящее время к Национальному банку было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ Приватбанк“, - заявили в НБУ.

Напомним, НБУ начал взыскание 1,5 млрд с экс-нардепа Жеваго.

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Теги: суд, НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, национализация, Приватбанк новости
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