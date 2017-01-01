ГПУ взялась за долги Богдана перед Укрэксимбанком

Прокуратура обжаловала реструктуризацию госбанком долгов Богдан Моторс. Укрэксимбанк согласился отсрочить погашение кредита на 13 лет.

Прокуроры обжаловали договор о реструктуризации долгов Богдан Моторс перед Укрэксимбанком на сумму 1,3 млрд гривен, который был заключен в 2018 году. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

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Это соглашение предусматривает перенос конечного срока погашения долга на 25 декабря 2031 года, а также существенно снижает процентные ставки за пользование кредитом.

Делом занимается Национальное антикоррупционное бюро. Действия сотрудников Укрэксимбанка квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением).

Укрэксимбанк пытался взыскать с Богдана имущество в счет погашения этого кредита, выданного предприятию в 2009 году. Однако в 2018 году стороны договорились о 13-летней реструктуризации долга.

Согласно новому соглашению, компания обязалась погасить кредит до 25 декабря 2031 года. В первые полтора года ставка составляла меньше 1%, а с 2025 года должна достигнуть 17,46% годовых.

Напомним, НБУ начал финансовый год с покупки валюты.

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