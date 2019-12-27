Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров гособлигаций
Лидирует в списке "Ситибанк".
Минфин обнародовал рейтинг банков, которые лидируют в списке дилеров по приобретению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в прошлом году. Первым в рейтинге оказался “Ситибанк“. Об этом сообщается на сайте Министерства.
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12 банков в списке расположились таким образом:
- ПАО “Ситибанк“
- АО “Ощадбанк“
- АБ “Укргазбанк“
- АО “ОТП Банк“
- АО “Райффайзен Банк Аваль“
- АО “ПУМБ“
- АО КБ “Приватбанк“
- АО “Альфа-Банк“
- АО “Укрэксимбанк“
- АО “Кредобанк“
- ПАО АБ “Пивденный“
- АО “УкрСиббанк“
Стоит отметить, что приобрести ОВГЗ можно через первичных дилеров Минфина — в банках.
Напомним, НБУ упростил процесс открытия и закрытия банковских счетов.
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