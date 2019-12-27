Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров гособлигаций

Лидирует в списке "Ситибанк".

Минфин обнародовал рейтинг банков, которые лидируют в списке дилеров по приобретению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в прошлом году. Первым в рейтинге оказался “Ситибанк“. Об этом сообщается на сайте Министерства.

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12 банков в списке расположились таким образом:

ПАО “Ситибанк“ АО “Ощадбанк“ АБ “Укргазбанк“ АО “ОТП Банк“ АО “Райффайзен Банк Аваль“ АО “ПУМБ“ АО КБ “Приватбанк“ АО “Альфа-Банк“ АО “Укрэксимбанк“ АО “Кредобанк“ ПАО АБ “Пивденный“ АО “УкрСиббанк“

Стоит отметить, что приобрести ОВГЗ можно через первичных дилеров Минфина — в банках.

Напомним, НБУ упростил процесс открытия и закрытия банковских счетов.

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