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Минфин опубликовал рейтинг банков-дилеров гособлигаций

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Лидирует в списке "Ситибанк".
Приобрести ОВГЗ можно через первичных дилеров Минфина
Приобрести ОВГЗ можно через первичных дилеров Минфина
depositphotos.com

Минфин обнародовал рейтинг банков, которые лидируют в списке дилеров по приобретению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в прошлом году. Первым в рейтинге оказался “Ситибанк“. Об этом сообщается на сайте Министерства.

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12 банков в списке расположились таким образом:

  1. ПАО “Ситибанк“
  2. АО “Ощадбанк“
  3. АБ “Укргазбанк“
  4. АО “ОТП Банк“
  5. АО “Райффайзен Банк Аваль“
  6. АО “ПУМБ“
  7. АО КБ “Приватбанк“
  8. АО “Альфа-Банк“
  9. АО “Укрэксимбанк“
  10. АО “Кредобанк“
  11. ПАО АБ “Пивденный“
  12. АО “УкрСиббанк“

Стоит отметить, что приобрести ОВГЗ можно через первичных дилеров Минфина — в банках.

Напомним, НБУ упростил процесс открытия и закрытия банковских счетов.

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Теги: Минфин, ОВГЗ, банки
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