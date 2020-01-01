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Главу Boeing уволили без выходного пособия

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Деннис Мюленберг получил лишь ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, отметили в Boeing.
Boeing уволила своего главу Денниса Мюленберга
Boeing уволила своего главу Денниса Мюленберга
wikipedia.org

Аэкосмическая корпорация Boeing уволила своего главу Денниса Мюленберга с занимаемой должности без выходного пособия. Об этом накануне сообщило BBC.

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Отмечается, что Мюленбургу при увольнении не выплатили 14,6 млн долларов. Несмотря на это, он получит 62,5 млн долларов, которые полагались ему по контракту.

“Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года“, – сообщили в Boeing.

Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун получит от компании 7 млн долларов, если добъется возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max, которые не летают с марта прошлого года из-за двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Кэлхун должен приступить к своим обязанностям 13 января. Ранее он занимал пост главы совета директоров Boeing.

Напомним, акции Boeing упали после крушения самолета под Тегераном.

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Теги: Boeing, деньги, контракт, увольнение, пособия, выплаты
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