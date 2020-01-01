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Украина перешла на банковские счета международного стандарта

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Все расчеты клиентов банков переведены на стандарт IBAN. Отныне номер банковского счета будет состоять из 29 символов.
Банки полностью перешли на стандарт IBAN
Банки полностью перешли на стандарт IBAN
depositphotos.com

В Украине с 13 января начали действовать банковские счета международного стандарта IBAN. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Отмечается, что переход всех расчетов клиентов банков на стандарт IBAN сделает более комфортным оформление расчетных документов.

Стандарт IBAN начали вводить с 5 августа 2019 года. Номер банковского счета по стандарту IBAN состоит из 29 символов: код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр), сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Таким образом, в новом стандарте банковских счетов по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Напомним, НБУ назвал причину замедления инфляции.

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Теги: банки, НБУ, Банковская система, банковская карта
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